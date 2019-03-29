ОПОРА назвала кандидатов, которые наиболее активно проводили агитацию

Перед выборами 2019 в течение всего избирательного процесса Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Олег Ляшко и Владимир Зеленский проводили активные агитационные кампании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что с точки зрения охвата агитационными материалами и мероприятиями два топ-кандидаты - это Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Сообщается, что интенсивность агитационной кампании существенно возросла в марте. Агитационные кампании этих кандидатов охватывали все регионы Украины (кроме временно оккупированных регионов) и включали сочетание всех возможных форм агитации. Правда, Зеленский концентрировался больше на медийной агитации и распространении визуальной политической рекламы, чем на публичных встречах с избирателями.

"Агитационная активность остальных кандидатов носила более избирательный характер по методам и территориального охвата. Больше трети кандидатов (16 из 39) не проводили полноценных избирательных кампаний, несмотря на то, что многие из них обеспечили себе существенное представительство в составе избирательных комиссий различных уровней",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 29 марта, последний день агитации, перед первым туром президентских выборов в Украине, который состоится 31 марта. Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

РБК-Украина писало, что публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования после 7 марта не имеют никаких правовых последствий.