ОПОРА назвала кандидатів, які найактивніше проводили агітацію

Перед виборами 2019 протягом усього виборчого процесу Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко і Володимир Зеленський проводили найактивніші агітаційні кампанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Громадянської мережі ОПОРА.

Зазначається, що з точки зору охоплення агітаційними матеріалами та заходами два топ-кандидати - це Петро Порошенко та Юлія Тимошенко

Повідомляється, що інтенсивність агітаційної кампанії суттєво зросла у березні. Агітаційні кампані цих кандидатів охоплювали всі регіони України (крім тимчасово окупованих регіонів) і включали поєднання усіх можливих форм агітації. Щоправда, Зеленський концентрувався більше на медійній агітації та поширенні візуальної політичної реклами, ніж на публічних зустрічах із виборцями.

"Агітаційна активність решти кандидатів носила більш вибірковий характер щодо методів і територіального охоплення. Більше третини кандидатів (16 з 39) не проводили повноцінних виборчих кампаній, незважаючи на те, що багато з них забезпечили собі суттєве представництво в складі виборчих комісій різних рівнів",- йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 29 березня, останній день агітації, перед першим туром президентських виборів в Україні, який відбудеться 31 березня. Згідно з законом, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

РБК-Україна писало, що публічні заяви кандидатів на пост президента України стосовно відмови від балотування після 7 березня не мають жодних правових наслідків.