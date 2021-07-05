Оползень в Японии: количество жертв и пострадавших выросло

Спасатели продолжают поиск выживших после схода оползня. В поисковой операции задействовано более 1,5 тысячи пожарных, полицейских и военных. Они разбирают завалы и обыскивают залитые грязью дома.

Днем 5 июня команда спасателей обнаружила трех пропавших без вести. Один из них погиб, остальным двоим оказана медицинская помощь на месте.

По данным местных властей, продолжаются поиски около 80 человек, местонахождение которых пока неизвестно.