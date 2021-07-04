В Японии оползень снес десятки домов, есть погибшие
В японском городе Атами в префектуре Сидзуока сошедший с гор оползень снес и уничтожил около 80 домов. Известно о двух погибших.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на телеканал NHK.
Местные экстренные службы были вынуждены прерывать поисково-спасательную операцию из-за возобновляющихся дождей. Спасатели также обнаружили десять человек внутри домов, погребенных под оползнем.
По данным японских экстренных служб, пока невозможно установить масштабы происшествия, так как дожди продолжаются. По разным оценкам, от оползня в разной мере пострадали от 100 до 300 домов.
Ранее в Японии из-за мощного оползня пострадали 20 человек. По оценкам метеорологов, за три дня в префектуре Сидзуока выпало около 550 миллиметров осадков, в префектуре Канагава - 780 миллиметров, что превысило месячный уровень осадков.
В Японии сейчас происходит сезон дождей, который является частью Восточно-азиатского сезона, обычно он проходит в период между 7 июня и 20 июля.