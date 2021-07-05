Зсув в Японії: кількість жертв і постраждалих зросла

Рятувальники продовжують пошук тих, хто вижив після сходу зсуву. У пошуковій операції залучено понад 1,5 тисячі пожежників, поліцейських і військових. Вони розбирають завали і обшукують залиті брудом будинки.

Вдень 5 червня команда рятувальників виявила трьох зниклих безвісти. Один з них загинув, іншим двом надана медична допомога на місці.

За даними місцевої влади, тривають пошуки близько 80 осіб, місцеперебування яких поки невідомо.