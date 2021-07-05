Зсув в Японії: кількість жертв і постраждалих зросла

Кількість загиблих в результаті сходу зсуву в японському місті Атамі префектури Сідзуока зросло до 4 осіб. На цей час рятувальникам вдалося знайти 20 осіб, деяким з яких потрібна була медична допомога. Триває пошук ще близько 80 зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Рятувальники продовжують пошук тих, хто вижив після сходу зсуву. У пошуковій операції залучено понад 1,5 тисячі пожежників, поліцейських і військових. Вони розбирають завали і обшукують залиті брудом будинки.
Вдень 5 червня команда рятувальників виявила трьох зниклих безвісти. Один з них загинув, іншим двом надана медична допомога на місці.
За даними місцевої влади, тривають пошуки близько 80 осіб, місцеперебування яких поки невідомо.
Нагадаємо, 3 липня в Японії зійшов потужний зсув. Спочатку повідомлялося про двох загиблих і 20 постраждалих. Від природної стихії постраждали близько 300 будинків.
Рятувальну операцію ускладнюють безперервні дощі, які можуть спровокувати ще один зсув.
В Японії зараз відбувається сезон дощів, який є частиною східно-азіатського сезону, зазвичай він проходить в період між 7 червня і 20 липня.