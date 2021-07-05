Оползень в Японии: количество жертв и пострадавших выросло

Количество погибших в результате схода оползня в японском городе Атами префектуры Сидзуока выросло до 4 человек. На данный момент спасателям удалось найти 20 человек, некоторым из которых потребовалась медицинская помощь. Продолжается поиск еще около 80 пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Спасатели продолжают поиск выживших после схода оползня. В поисковой операции задействовано более 1,5 тысячи пожарных, полицейских и военных. Они разбирают завалы и обыскивают залитые грязью дома.

Днем 5 июня команда спасателей обнаружила трех пропавших без вести. Один из них погиб, остальным двоим оказана медицинская помощь на месте.

По данным местных властей, продолжаются поиски около 80 человек, местонахождение которых пока неизвестно.