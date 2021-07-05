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Оползень в Японии: количество жертв и пострадавших выросло

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Токио, Понедельник 05 июля 2021 17:48
Оползень в Японии: количество жертв и пострадавших выросло Фото: число жертв оползня в Японии выросло (twitter.com/mirieeen)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Количество погибших в результате схода оползня в японском городе Атами префектуры Сидзуока выросло до 4 человек. На данный момент спасателям удалось найти 20 человек, некоторым из которых потребовалась медицинская помощь. Продолжается поиск еще около 80 пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Спасатели продолжают поиск выживших после схода оползня. В поисковой операции задействовано более 1,5 тысячи пожарных, полицейских и военных. Они разбирают завалы и обыскивают залитые грязью дома.

Днем 5 июня команда спасателей обнаружила трех пропавших без вести. Один из них погиб, остальным двоим оказана медицинская помощь на месте.

По данным местных властей, продолжаются поиски около 80 человек, местонахождение которых пока неизвестно.

Напомним, 3 июля в Японии сошел мощный оползень. Вначале сообщалось о двух погибших и 20 пострадавших. От природной стихии пострадали около 300 домов.

Спасательную операцию осложняют непрекращающиеся дожди, которые могут спровоцировать еще один оползень.

В Японии сейчас происходит сезон дождей, который является частью восточно-азиатского сезона, обычно он проходит в период между 7 июня и 20 июля.

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