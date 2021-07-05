Зсув в Японії: кількість жертв і постраждалих зросла
Кількість загиблих в результаті сходу зсуву в японському місті Атамі префектури Сідзуока зросло до 4 осіб. На цей час рятувальникам вдалося знайти 20 осіб, деяким з яких потрібна була медична допомога. Триває пошук ще близько 80 зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Рятувальники продовжують пошук тих, хто вижив після сходу зсуву. У пошуковій операції залучено понад 1,5 тисячі пожежників, поліцейських і військових. Вони розбирають завали і обшукують залиті брудом будинки.
Вдень 5 червня команда рятувальників виявила трьох зниклих безвісти. Один з них загинув, іншим двом надана медична допомога на місці.
За даними місцевої влади, тривають пошуки близько 80 осіб, місцеперебування яких поки невідомо.
Rescuers in Japan searched for 80 people still missing, two days after landslides tore through the Japanese seaside city of Atami https://t.co/beTm4WdlGK pic.twitter.com/x8NdNVJ2hE— Reuters (@Reuters) July 5, 2021
Нагадаємо, 3 липня в Японії зійшов потужний зсув. Спочатку повідомлялося про двох загиблих і 20 постраждалих. Від природної стихії постраждали близько 300 будинків.
Рятувальну операцію ускладнюють безперервні дощі, які можуть спровокувати ще один зсув.
В Японії зараз відбувається сезон дощів, який є частиною східно-азіатського сезону, зазвичай він проходить в період між 7 червня і 20 липня.