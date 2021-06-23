Оползень в Одесской области: работы на пляже завершены, обошлось без жертв

Спасательные работы на пляже в Лебедевке Одесской области, на который вчера сошел оползень , завершены. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 14:35 работы по расчистке обвала грунта вблизи с. Лебедевка завершены. Под оползнем погибших и пострадавших не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на берегу Черного моря возле села Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха "Жемчужина". По предварительной информации, под завалами могли находиться люди.

Также сообщалось, что на месте происшествия были обнаружены вещи отдыхающих. Однако, как позже стало известно, владельцев этих вещей нашли, они не пострадали в результате этого оползня.