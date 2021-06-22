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На пляж в Одесской области сошел оползень. Под завалами могут быть люди

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Одесская область, Вторник 22 июня 2021 17:56
На пляж в Одесской области сошел оползень. Под завалами могут быть люди Фото: оползень в Одесской области (od.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На черноморском курорте в селе Лебедевка в Одесской области на пляж сошел оползень. Спасатели разбирают завалы, поскольку под ними могут находиться люди.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайными ситуациям в Одесской области.

Сообщается, что сегодня во второй половине дня поступило сообщение от полиции о том, что на берегу моря возле села Лебедевка рядом с базой отдыха произошел оползень. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

На месте спасатели установили, что произошел обвал грунта высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров.

"На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется. Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 40 человек", - говорится в сообщении.

Фото: оползень в Одесской области (od.dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня в Тернополе во время земляных работ в траншее глубиной около 3 метров произошел обвал грунта, в результате чего погиб один человек.

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Одесса оползень пляж
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