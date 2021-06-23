Оползень сошел на пляж в Одесской области: искать пострадавших будут ночью
Спасатели ищут пострадавших в Одесской области на месте оползня, который сошел на пляж в селе Лебедевка. Искать людей, которые могли оказаться под завалами, будут ночью.
Известно, что к поисковым работам привлечены как спасатели и военнослужащие, так и местные жители.
Подозрение о возможных пострадавших вызвало то, что на месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.
"Информация о возможных пострадавших проверяется. Поисковые работы проводятся методом расчистки места сдвига", - уточняют в ГСЧС.
Также известно, что поиски не прекратились и с наступлением темноты. По состоянию на 22:00 расчищено 65 кв. м.
"Обеспечено освещение места поисков, работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 63 человека, из них 30 спасателей.
Как известно, в результате оползня произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв.м.
Напомним, 22 июня во второй половине дня поступило сообщение о том, что на пляже рядом с базой отдыха "Жемчужина" в селе Лебедевка сошел оползень. Предполагается, что под завалами могут быть люди.
Ранее сообщалось, что на месте оползня под завалами могут оказаться женщина или семейная пара с ребенком. Об этом сообщили свидетели.