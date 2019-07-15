Оползень в Одессе: спасатели возобновили поисковые работы

На месте оползня в Одессе спасатели в понедельник, 15 июля, восстановили поисковые работы. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, ночью поисковые работы были приостановлены в связи с невозможностью контроля за возникновением повторного оползня.

Фото: оползень в Одессе

"Вдоль побережья сдвинулся грунт ориентировочно на площади 200 кв. м. По состоянию на 21:35 спасатели вместе с коммунальными службами г. Одесса обследовали 70 кв. м. оползня. Погибших и пострадавших не обнаружено. Ночью поисковые работы были приостановлены в связи с невозможностью контроля за возникновением повторного оползня со склона и угрозой травмирования личного состава", - указано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что для проведения поисковых работ было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

"15 июля поисковые работы возобновлены. На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и коммунальные службы города", - информирует госслужба.

Напомним, ранее сообщалось, что пляж в Одессе, на котором в воскресенье, 14 июля, произошел оползень, ранее был признан аварийным.

Как писало РБК-Украина, в Одессе 14 июля произошел сдвиг почвы на берегу между центральным пляжем и пансионатом "Борей", спасатели проверяли, нет ли под завалом людей. Информация о смещении почвы со склона на побережье на площади около 150 кв. м поступила в службу около 17:30. От ГСЧС привлечено десять человек личного состава и две единицы техники.