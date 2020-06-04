ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Оползень в Норвегии унес в море восемь домов

Новости » Происшествия     04.06.2020 - 12:01
Оползень в Норвегии унес в море восемь домов
Фото: последствия оползня в Норвегии (nrk.no by ANDERS BJORDAL)

Инцидент произошел из-за высокой сейсмической активности в регионе

Мощный оползень в норвежской коммуне Алта на севере Норвегии смыл в море восемь домов. Инцидент произошел из-за возросшей сейсмической активности на мысе Кракнесет.

Об этом сообщает Forbes.

Как видно на видео, оползень шириной более 600 метров унес в море все, что находилось на данном участке. Никто из местных жителей не пострадал, одного человека эвакуировали.

Из-за высокой сейсмической активности спасатели не сразу смогли добраться к месту происшествия. На данный момент полиция проверяет информацию, не осталось ли в месте оползня людей.

Отмечается, что большинство смытых в море зданий были домами для отдыха. Через 48 часов в них должны были заселиться отдыхающие.

Согласно информации местных СМИ, после данного инцидента произошло еще несколько небольших оползней. Норвежское управление водных ресурсов и энергетики отслеживает ситуацию, в частности риск возникновения новых оползней.

Напомним, крупнейший оползень за последние годы произошел в 2017 году в Колумбии, тогда погибли 254 человека.

В 2019 году оползень произошел в украинской Одессе, его площадь составила около 150 квадратных метров.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Норвегияоползень
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь