Зсув ґрунту у Норвегії змив у море вісім будинків

Інцидент стався через високу сейсмічну активність в регіоні
Потужний зсув ґрунту в норвезькій комуні Алта на півночі Норвегії змив в море вісім будинків. Інцидент стався через зростання сейсмічної активності на мисі Кракнесет.
Про це повідомляє Forbes.
Як видно на відео, зсув ґрунту шириною понад 600 метрів змив у море все, що знаходилося на даній ділянці. Ніхто з місцевих жителів не постраждав, одну людину евакуювали.
Через високу сейсмічну активність рятувальники не відразу змогли потрапити до місця події. Наразі поліція перевіряє інформацію, чи не залишилися у місці зсуву люди.
Наголошується, що більшість змитих в море будівель були будинками для відпочинку. Через 48 годин у них повинні були заселитися відпочиваючі.
Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, після даного інциденту сталося ще кілька невеликих зсувів. Норвезьке управління водних ресурсів та енергетики відстежує ситуацію, зокрема ризик виникнення нових зсувів.
Нагадаємо, один з найбільший зсув за останні роки стався у 2017 році в Колумбії, тоді загинули 254 людини.
У 2019 році зсув стався в українській Одесі, його площа склала близько 150 квадратних метрів.
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Автор: Роман Калиниченко