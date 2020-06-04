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Зсув ґрунту у Норвегії змив у море вісім будинків

Новини » Надзвичайні події     04.06.2020 - 12:01
Зсув ґрунту у Норвегії змив у море вісім будинків
Фото: наслідки зсуву в Норвегії (nrk.no by ANDERS BJORDAL)

Інцидент стався через високу сейсмічну активність в регіоні

Потужний зсув ґрунту в норвезькій комуні Алта на півночі Норвегії змив в море вісім будинків. Інцидент стався через зростання сейсмічної активності на мисі Кракнесет.

Про це повідомляє Forbes.

Як видно на відео, зсув ґрунту шириною понад 600 метрів змив у море все, що знаходилося на даній ділянці. Ніхто з місцевих жителів не постраждав, одну людину евакуювали.

Через високу сейсмічну активність рятувальники не відразу змогли потрапити до місця події. Наразі поліція перевіряє інформацію, чи не залишилися у місці зсуву люди.

Наголошується, що більшість змитих в море будівель були будинками для відпочинку. Через 48 годин у них повинні були заселитися відпочиваючі.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, після даного інциденту сталося ще кілька невеликих зсувів. Норвезьке управління водних ресурсів та енергетики відстежує ситуацію, зокрема ризик виникнення нових зсувів.

Нагадаємо, один з найбільший зсув за останні роки стався у 2017 році в Колумбії, тоді загинули 254 людини.

У 2019 році зсув стався в українській Одесі, його площа склала близько 150 квадратних метрів.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Норвегиязсув
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