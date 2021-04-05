Оползень и наводнение в Индонезии: число погибших возросло до 55

Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий сообщает, что в результате паводков и оползней в восточной части Индонезии погибли не меньше 55 человек. Паводки и оползни начались в воскресенье.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Кроме того, стихийные бедствия также затронули соседнее островное государство Восточный Тимор, где наводнение затопило столицу Дили. По данным властей, в результате стихийного бедствия погиб 21 человек.

Указано, что более 40 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее стало известно, что проливные дожди вызвали оползень и наводнение на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара Индонезии. Погибли не менее 44 человек, спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

Как сообщалось, в середине января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Погибли более 20 человек, ранения получили около 600 местных жителей.

Как писало РБК-Украина, в марте в Индонезии проснулся вулкан Мерапи. Ученые зафиксировали выброс горячих облаков на расстояние 1,5 км в юго-западном направлении.