Более 40 человек погибли от оползня и наводнения в Индонезии

Проливные дожди вызвали оползень и наводнение на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара Индонезии. Погибли не менее 44 человек, спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB).

По словам представителя BNPB Радитья Джати, в ночь на 4 апреля оползень в горном районе накрыл около 50 домов в деревне Ламенеле на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. "Погибли 44 человека, еще девять ранены", - сказал он.

Джати отметил, что под оползнем находится еще много людей и число жертв может вырасти. К спасательным работам привлечены сотни людей, однако их проведение затрудняют разрушенные дороги и удаленность района. "Единственный доступ в пострадавший район - по морю с острова Адонара, но дожди, а также сильные волны мешают подойти к берегу", - уточнил представитель спасательного ведомства.

В BNPB добавили, что сильное наводнение также было зарегистрировано в Биме, городе провинции Западная Нуса-Тенгара. Стихия вынудила эвакуироваться из затопленного района почти 10 тысяч человек. Сообщается о двух погибших.