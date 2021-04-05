Зсув і повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 55

Національне агентство Індонезії щодо пом'якшення наслідків стихійних лих повідомляє, що в результаті паводків і зсувів у східній частині Індонезії загинули не менше 55 осіб. Паводки та зсуви почалися у неділю.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Крім того, стихійні лиха також торкнулися сусідньої острівної держави Східний Тимор, де повінь затопила столицю Ділі. За даними влади, в результаті стихійного лиха загинула 21 людина.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що проливні дощі викликали зсув і повінь на острові Флорес у провінції Східна Нуса-Тенгара Індонезії. Загинули не менше 44 осіб, рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти.

Як повідомлялося, в середині січня на індонезійському острові Сулавесі стався сильний землетрус магнітудою 6,2 бала. Загинули понад 20 людей, поранення отримали близько 600 місцевих жителів.

Як писало РБК-Україна, в березні в Індонезії прокинувся вулкан Мерапі. Вчені зафіксували викид гарячих хмар на відстань 1,5 км у південно-західному напрямку.