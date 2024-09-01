Оплата за снаряды. Путин подарил Ким Чен Ыну породистых лошадей, - The Times

Российский диктатор Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну более двух десятков породистых лошадей. Это была часть оплаты за предоставленные северокорейские снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times .

Издание отмечает, что северокорейский лидер получил новую партию лошадей из России породы орловский рысак, что стало признаком растущего сближения с Путиным.

Ветеринарная служба Приморского края РФ, где есть железнодорожное сообщение с КНДР, сообщила, что в минувшее воскресенье через границу было перевезено 24 лошади - 19 жеребцов и пять кобыл.

Известно, что орловские рысаки - это любимый порода лошадей Ким Чен Ына. Он часто появляется на пропагандистских изображениях с конями этой породы. В 2022 году в Северную Корею из России отправили 30 лошадей этой породы.

The Sunday Times со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщили, что новая партия лошадей была передана Ким Чен Ыну как часть оплаты за артиллерийские боеприпасы, полученные российской армией для применения в Украине.