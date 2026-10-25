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Опитування показало, скільки німців вболівають за подальшу військову підтримку України

07:30 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Опитування показало, скільки німців вболівають за подальшу військову підтримку України Фото: банк у Німеччинні (Getty Images)
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Більшість жителів Німеччини виступають за продовження військової підтримки України європейськими країнами, а частина опитаних хоче навіть посилити допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDT Heute.

Водночас майже третина німців вважає, що військову підтримку Києва потрібно скоротити.

Так, згідно з дослідженням, 30% опитаних підтримують посилення військової допомоги Україні з боку європейських держав. Ще 33% задоволені нинішнім рівнем підтримки.

Водночас 32% респондентів виступають за скорочення військової допомоги Україні.

Таким чином, загалом 63% опитаних підтримують посилення або збереження нинішнього рівня військової підтримки Києва з боку європейських країн.

Німці сумніваються в намірах Путіна

Опитування також показало значний скептицизм німців щодо готовності російського диктатора Володимира Путіна до тривалого перемир'я з Україною.

Лише 16% респондентів вважають, що російський президент справді зацікавлений у встановленні тривалого припинення вогню. Натомість 79% не вірять у серйозність таких намірів.

Крім того, німці скептично оцінюють позицію президента США Дональда Трампа у війні Росії проти України. На думку 38% опитаних, він радше перебуває на боці Росії.

Водночас лише 1% вважає, що Трамп підтримує Україну, а 57% переконані, що американський президент не перебуває на боці жодної зі сторін.

Опитування для ZDF провела дослідницька група Forschungsgruppe Wahlen з 20 до 22 жовтня. У ньому взяли участь 1225 громадян Німеччини, які мають право голосу. Дослідження проводили телефоном та онлайн.

Днями повідомлялось, що Міністерство оборони України працює над розширенням співпраці з німецькими оборонними компаніями.

Також минуулого місяця стало відомо, що Україна отримає від Німеччини ще більше зброї та важливих розвідданих для ефективного знищення російських окупантів на фронті та за його межами.

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