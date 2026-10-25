Опрос показал, сколько немцев болеют за дальнейшую военную поддержку Украины
Большинство жителей Германии выступают за продление военной поддержки Украины европейскими странами, а часть опрошенных хотят даже усилить помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDT Heute.
В то же время, почти треть немцев считает, что военную поддержку Киева нужно сократить.
Согласно исследованию, 30% опрошенных поддерживают усиление военной помощи Украине со стороны европейских государств . Еще 33% удовлетворены нынешним уровнем поддержки.
В то же время , 32% респондентов выступают за сокращение военной помощи Украине.
Таким образом, 63% опрошенных поддерживают усиление или сохранение нынешнего уровня военной поддержки Киева со стороны европейских стран.
Немцы сомневаются в намерениях Путина
Опрос также показал значительный скептицизм немцев относительно готовности российского диктатора Владимира Путина к продолжительному перемирию с Украиной.
Только 16% респондентов считают, что российский президент действительно заинтересован в установлении длительного прекращения огня . 79% не верят в серьезность таких намерений.
Кроме того, немцы скептически оценивают позицию президента США Дональда Трампа в войне России против Украины. По мнению 38% опрошенных, он скорее находится на стороне России.
В то же время только 1% считает, что Трамп поддерживает Украину, а 57% убеждены, что американский президент не находится на стороне ни одной из сторон.
Опрос для ZDF провела исследовательская группа Forschungsgruppe Wahlen с 20 по 22 октября. В нем приняли участие 1225 граждан Германии, обладающих правом голоса. Исследования проводили по телефону и онлайн.
На днях сообщалось, что Министерство обороны Украины работает над расширением сотрудничества с германскими оборонными компаниями.
Также в прошлом месяце стало известно, что Украина получит от Германии еще больше оружия и важных разведданных для эффективного уничтожения российских кафиров на фронте и за его пределами.