Опір був марним: бійці 41-ї бригади показали кадри ліквідації росіян у Куп’янську

Українські військові провели успішну операцію із зачистки житлового сектору в Куп’янську на Харківщині.
Як пише РБК-Україна, про це повідомила 41 ОМБр.
Відповідне відео бійці оприлюднили 19 лютого.
Так, під час розвідувально-штурмових дій у місті Куп’янську було встановлено, що кілька російських солдатів ховаються в приватному секторі. Ймовірно, вони намагалися перечекати активні бойові дії та уникнути зіткнення.
Піхотинці зайшли на перевірку будівлі й вступили у вогневий контакт. Окупанти намагалися чинити опір, однак українські військові діяли швидко та злагоджено. У результаті двох російських військових було ліквідовано.
"Під час вогневого контакту окупанти намагалися чинити опір, але марно. Вороги ховаються. Наші знаходять і знищують. Куп’янськ був, є і буде - Україна", - заявили у підрозділі.
У 41-й бригаді підкреслюють, що зачистки житлового сектору є складними й небезпечними операціями, адже ворог може облаштовувати вогневі точки у будинках та підвалах. Втім це не допомагає окупантам уникнути виявлення.
Куп’янськ і його околиці залишаються гарячою точкою на Харківському напрямку. Українські підрозділи ведуть там розвідувально-штурмові дії проти загарбників, які намагаються закріпитися в місті та блокувати просування наших сил.
Нещодавно ЗСУ успішно відбили атаку ворога на Куп’янськ-Вузловий. Оборонці наголосили, що в результаті операції було взято полонених, евакуйовано цивільну особу, здобуто розвіддані, які дозволили знищити значну групу окупантів.
До речі, група російських військових у Куп’янську добровільно здалася у полон ЗСУ, скориставшись чат-ботом проєкту "Хочу жить".