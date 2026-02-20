Опір був марним: бійці 41-ї бригади показали кадри ліквідації росіян у Куп’янську

Відповідне відео бійці оприлюднили 19 лютого.

Так, під час розвідувально-штурмових дій у місті Куп’янську було встановлено, що кілька російських солдатів ховаються в приватному секторі. Ймовірно, вони намагалися перечекати активні бойові дії та уникнути зіткнення.

Піхотинці зайшли на перевірку будівлі й вступили у вогневий контакт. Окупанти намагалися чинити опір, однак українські військові діяли швидко та злагоджено. У результаті двох російських військових було ліквідовано.

"Під час вогневого контакту окупанти намагалися чинити опір, але марно. Вороги ховаються. Наші знаходять і знищують. Куп’янськ був, є і буде - Україна", - заявили у підрозділі.

У 41-й бригаді підкреслюють, що зачистки житлового сектору є складними й небезпечними операціями, адже ворог може облаштовувати вогневі точки у будинках та підвалах. Втім це не допомагає окупантам уникнути виявлення.