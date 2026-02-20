UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Опір був марним: бійці 41-ї бригади показали кадри ліквідації росіян у Куп’янську

Ілюстративне фото: зачистка ворога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Українські військові провели успішну операцію із зачистки житлового сектору в Куп’янську на Харківщині.

Відповідне відео бійці оприлюднили 19 лютого.

Так, під час розвідувально-штурмових дій у місті Куп’янську було встановлено, що кілька російських солдатів ховаються в приватному секторі. Ймовірно, вони намагалися перечекати активні бойові дії та уникнути зіткнення.

Піхотинці зайшли на перевірку будівлі й вступили у вогневий контакт. Окупанти намагалися чинити опір, однак українські військові діяли швидко та злагоджено. У результаті двох російських військових було ліквідовано.

"Під час вогневого контакту окупанти намагалися чинити опір, але марно. Вороги ховаються. Наші знаходять і знищують. Куп’янськ був, є і буде - Україна", - заявили у підрозділі.

У 41-й бригаді підкреслюють, що зачистки житлового сектору є складними й небезпечними операціями, адже ворог може облаштовувати вогневі точки у будинках та підвалах. Втім це не допомагає окупантам уникнути виявлення.

 

Що наразі відомо про ситуацію в Куп’янську

Куп’янськ і його околиці залишаються гарячою точкою на Харківському напрямку. Українські підрозділи ведуть там розвідувально-штурмові дії проти загарбників, які намагаються закріпитися в місті та блокувати просування наших сил.

Нещодавно ЗСУ успішно відбили атаку ворога на Куп’янськ-Вузловий. Оборонці наголосили, що в результаті операції було взято полонених, евакуйовано цивільну особу, здобуто розвіддані, які дозволили знищити значну групу окупантів.

Місто важливе для окупантів через кілька причин:

  • є транспортним вузлом і ключовим плацдармом для логістики;
  • контроль над ним відкриває доступ до глибших районів Донеччини;
  • саме з Куп’янська ворог неодноразово намагався просуватися вглиб української території.

До речі, група російських військових у Куп’янську добровільно здалася у полон ЗСУ, скориставшись чат-ботом проєкту "Хочу жить".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні