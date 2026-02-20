ua en ru
Опір був марним: бійці 41-ї бригади показали кадри ліквідації росіян у Куп’янську

Харківська область, П'ятниця 20 лютого 2026 06:28
UA EN RU
Опір був марним: бійці 41-ї бригади показали кадри ліквідації росіян у Куп’янську Ілюстративне фото: зачистка ворога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Українські військові провели успішну операцію із зачистки житлового сектору в Куп’янську на Харківщині.

Як пише РБК-Україна, про це повідомила 41 ОМБр.

Читайте також: ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей через збої Starlink і Telegram у РФ, - ISW

Відповідне відео бійці оприлюднили 19 лютого.

Так, під час розвідувально-штурмових дій у місті Куп’янську було встановлено, що кілька російських солдатів ховаються в приватному секторі. Ймовірно, вони намагалися перечекати активні бойові дії та уникнути зіткнення.

Піхотинці зайшли на перевірку будівлі й вступили у вогневий контакт. Окупанти намагалися чинити опір, однак українські військові діяли швидко та злагоджено. У результаті двох російських військових було ліквідовано.

"Під час вогневого контакту окупанти намагалися чинити опір, але марно. Вороги ховаються. Наші знаходять і знищують. Куп’янськ був, є і буде - Україна", - заявили у підрозділі.

У 41-й бригаді підкреслюють, що зачистки житлового сектору є складними й небезпечними операціями, адже ворог може облаштовувати вогневі точки у будинках та підвалах. Втім це не допомагає окупантам уникнути виявлення.

Що наразі відомо про ситуацію в Куп’янську

Куп’янськ і його околиці залишаються гарячою точкою на Харківському напрямку. Українські підрозділи ведуть там розвідувально-штурмові дії проти загарбників, які намагаються закріпитися в місті та блокувати просування наших сил.

Нещодавно ЗСУ успішно відбили атаку ворога на Куп’янськ-Вузловий. Оборонці наголосили, що в результаті операції було взято полонених, евакуйовано цивільну особу, здобуто розвіддані, які дозволили знищити значну групу окупантів.

Місто важливе для окупантів через кілька причин:

  • є транспортним вузлом і ключовим плацдармом для логістики;
  • контроль над ним відкриває доступ до глибших районів Донеччини;
  • саме з Куп’янська ворог неодноразово намагався просуватися вглиб української території.

До речі, група російських військових у Куп’янську добровільно здалася у полон ЗСУ, скориставшись чат-ботом проєкту "Хочу жить".

