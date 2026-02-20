Сопротивление было напрасным: бойцы 41-й бригады показали кадры ликвидации россиян в Купянске

Соответствующее видео бойцы обнародовали 19 февраля.

Оккупанты засели в жилом доме

По данным военных, во время разведывательно-штурмовых действий в городе было установлено, что несколько российских солдат прячутся в частном секторе. Вероятно, они пытались переждать активные боевые действия и избежать столкновения.

Пехотинцы зашли на проверку здания и вступили в огневой контакт. Оккупанты пытались сопротивляться, однако украинские военные действовали быстро и слаженно. В результате двое российских военных были ликвидированы.

В бригаде отметили: противник все чаще использует гражданскую застройку для укрытия, однако это не помогает избежать обнаружения.

Ситуация в городе остается напряженной

Купянск остается одной из горячих точек на Харьковском направлении. Российские войска регулярно пытаются закрепиться в городе и его окрестностях, используя малые группы пехоты.

В начале февраля украинские подразделения сообщали об окружении около 50 российских военных в городе. Тогда силы обороны проводили активные разведывательно-штурмовые мероприятия с целью выявления и уничтожения противника.

"Купянск был, есть и будет - Украина"

В 41-й бригаде подчеркивают, что зачистки жилого сектора являются сложными и опасными операциями, ведь враг может обустраивать огневые точки в домах и подвалах.

"Во время огневого контакта оккупанты пытались сопротивляться, но тщетно. Враги прячутся. Наши находят и уничтожают. Купянск был, есть и будет - Украина", - заявили в подразделении.

Силы обороны продолжают контролировать ситуацию и вытеснять противника из городской застройки, постепенно очищая Купянск от оккупантов.