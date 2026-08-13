Опинилися у пастці через обстріли РФ: яка допомога чекає на пасажирів УЗ в дорозі

Нагадаємо, що залізничники постійно вдосконалюють сервіси та правила безпеки для пасажирів під час воєнного стану.

На тлі регулярних атак на інфраструктуру компанія закликає дотримуватися безпекових протоколів - під час лунання сигналу повітряної тривоги на станціях пасажирам важливо негайно проходити в укриття та знати, як діяти на вокзалі.

Якщо небезпека виникла безпосередньо під час руху, слід чітко виконувати вказівки бригади, адже розроблено алгоритм дій, як поводитися в поїзді у разі загрози обстрілу.

Попри військові виклики, перевізник продовжує розвивати цивільні ініціативи. Нещодавно компанія запустила функцію, завдяки якій книги доставлятимуть прямо до купе під час купівлі квитка, щоб підтримати українські видавництва.