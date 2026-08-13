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Оказались в ловушке из-за обстрелов РФ: какая помощь ждет пассажиров УЗ в пути

23:00 13.08.2026 Чт
2 мин
Какую помощь подготовили?
aimg Сергей Козачук
Фото: "Укрзализныця" организовала горячее питание для задержанных рейсов (Getty Images)

Для пассажиров и поездных бригад, чьи рейсы задерживаются из-за российских обстрелов Одесской области, организовали горячее питание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

Из-за повреждений инфраструктуры и подвижного состава ряд рейсов курсирует с задержками.

Горячее питание предоставляют пассажирам двух поездов при поддержке World Central Kitchen.

Еду также получают поездные бригады, чьи изменения существенно продлились.

Помощь пассажирам в пути

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава в результате вражеских атак ряд рейсов вынужден курсировать с задержками.

Чтобы облегчить длительное путешествие, пассажиры обеспечивают горячей едой совместно с гуманитарной организацией World Central Kitchen:

  • пассажиров поезда №244 Черновцы - Черкассы уже обеспечили питанием в пути;
  • пассажиры поезда №298 Одесса - Харьков получат горячую еду во время пересадки в Полтаве.

Поддержка работников

Также питание предоставляют поездным бригадам. Из-за задержки рейсов и устранения последствий обстрелов их рабочие изменения продолжаются значительно дольше обычного.

Фото: "Укрзализныця" организовала горячее питание для задержанных рейсов (t.me/UkrzalInfo)

Вражеские удары по инфраструктуре

Из-за очередных атак РФ по транспортной и гражданской инфраструктуре Одесской области железнодорожное движение на отдельных участках претерпело изменения.

Энергетики и железнодорожники продолжают восстановительные работы, чтобы быстрее стабилизировать график движения.

Напомним, что железнодорожники постоянно совершенствуют сервисы и правила безопасности пассажиров во время военного положения.

На фоне регулярных атак на инфраструктуру компания призывает соблюдать протоколы безопасности - при раздании сигнала воздушной тревоги на станциях пассажирам важно немедленно проходить в укрытие и знать, как действовать на вокзале.

Если опасность возникла непосредственно во время движения, следует четко следовать указаниям бригады, ведь разработан алгоритм действий, как вести себя в поезде в случае угрозы обстрела.

Несмотря на военные вызовы, перевозчик продолжает развивать гражданские инициативы. Недавно компания запустила функцию, благодаря которой книги будут доставлять прямо в купе при покупке билета, чтобы поддержать украинские издательства.

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