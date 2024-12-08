Опіка й піклування над дитиною. Як стати кандидатом через "Дію": інструкція

Для того, щоб подати заяву через платформу "Дія" для оформлення опіки або піклування онлайн:

розпочніть подання заяви . Авторизуйтесь на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису та натисніть кнопку "Подати заяву";

. Авторизуйтесь на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису та натисніть кнопку "Подати заяву"; заповніть основні дані . Внесіть інформацію про свій шлюб, чоловіка або дружину, фактичну адресу проживання та відомості про дитину, яку бажаєте взяти під опіку. Після автоматичної перевірки даних у реєстрах (зазвичай це займає до 15 хвилин) ви зможете продовжити заповнення форми;

. Внесіть інформацію про свій шлюб, чоловіка або дружину, фактичну адресу проживання та відомості про дитину, яку бажаєте взяти під опіку. Після автоматичної перевірки даних у реєстрах (зазвичай це займає до 15 хвилин) ви зможете продовжити заповнення форми; додайте інформацію про сім’ю . У формі потрібно зазначити дані про всіх членів родини, які проживають із вами. Відомості з реєстрів підтягнуться автоматично, а за необхідності додайте скановані копії або фотографії відсутніх документів;

. У формі потрібно зазначити дані про всіх членів родини, які проживають із вами. Відомості з реєстрів підтягнуться автоматично, а за необхідності додайте скановані копії або фотографії відсутніх документів; підписання заяви . Накладіть свій електронний підпис і відправте заяву. Якщо опіку оформлює подружжя, необхідно подати спільну заяву, підписану обома. Члени родини, які проживають із заявником, також повинні надати свою згоду. Для цього їм потрібно бути зареєстрованими в "Дії", авторизуватись у своєму кабінеті, підтвердити участь і підписати документ електронним підписом.

. Накладіть свій електронний підпис і відправте заяву. Якщо опіку оформлює подружжя, необхідно подати спільну заяву, підписану обома. Члени родини, які проживають із заявником, також повинні надати свою згоду. Для цього їм потрібно бути зареєстрованими в "Дії", авторизуватись у своєму кабінеті, підтвердити участь і підписати документ електронним підписом. перевірка документів . Служба у справах дітей перевірить надані документи та проведе обстеження ваших житлово-побутових умов протягом 5 днів;

. Служба у справах дітей перевірить надані документи та проведе обстеження ваших житлово-побутових умов протягом 5 днів; навчання для опікунів. Всі кандидати на опіку чи піклування зобов’язані пройти підготовчий курс, де розглядаються аспекти виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Навчання організовується регіональними соціальними службами із залученням психологів, педагогів і медиків. Направлення на курс видається протягом трьох робочих днів після перевірки житлових умов.

У випадку "офлайн", необхідно звернутись до служби у справах дітей. Відвідайте місцеву службу у справах дітей та заповніть заяву в присутності працівника. Зокрема майте при собі необхідні документи, а саме:

копія паспорта або документа, що посвідчує особу;

копія картки платника податків, документи про доходи;

копія свідоцтва про шлюб (за потреби);

медичний висновок про стан здоров’я;

витяг про несудимість;

документ про право власності чи користування житлом;

нотаріально засвідчена згода другого з подружжя (за потреби).

Протягом п’яти робочих днів після отримання довідки про завершення навчання вас внесуть до журналу обліку кандидатів на опіку, піклування, прийомне батьківство чи батьківство-вихователя. Також підготують рішення щодо вашої можливості взяти дитину під опіку чи піклування.

Процес включає взаємний вибір: ви обираєте дитину, а дитина - вас. Якщо все складається вдало, ви зможете оформити опіку чи піклування.

Які права та обов’язки опікуна та піклувальника

Опікуни та піклувальники мають низку важливих обов’язків:

забезпечувати догляд за дитиною, займатися її вихованням, навчанням, лікуванням і розвитком, а також створювати необхідні умови для комфортного проживання;

домагатися повернення дитини, якщо вона перебуває у когось без законних підстав;

діяти від імені підопічного при укладанні правочинів;

захищати цивільні права та інтереси дитини;

дбати про збереження майна дитини та використовувати його в її інтересах.

Якщо дитина здатна самостійно визначати свої потреби, опікун має враховувати її бажання.

Усиновлювачі отримують усі права та обов’язки, які мають біологічні батьки щодо своїх дітей.

Вони мають право на збереження таємниці стосовно:

реєстрації як кандидатів в усиновлювачі,

процесу пошуку дитини,

подання та розгляду заяви про усиновлення,

рішення суду щодо усиновлення.

Усиновлювачі можуть змінити дані про місце та дату народження дитини, її ім'я, прізвище та по батькові. Згода дитини на зміну імені потрібна лише у разі, якщо вона не звикла до нового імені під час проживання в сім'ї усиновлювачів.

Додаткові послуги в застосунку "Дія"

Застосунок та портал "Дія" мають чимало корисних функцій, серед яких, наприклад: