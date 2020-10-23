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Оперуполномоченного Николаевского СИЗО арестовали за сбыт наркотиков

Николаев, Пятница 23 октября 2020 16:41
Оперуполномоченного Николаевского СИЗО арестовали за сбыт наркотиков
Фото: задержанный сотрудник СИЗО (npu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Оперуполномоченного Николаевского СИЗО задержали за сбыт наркотиков. Правоохранителя задержали сразу после проноса наркотиков на территорию учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Указано, что сотрудника СИЗО разоблачили еще 21 октября.

"Последний незаконно покупал наркотические средства, а затем сбывал их лицам, находящимся под стражей. Во время проведения обысков по местам работы и жительства задержанного правоохранители изъяли расфасованные пакеты и пластиковые тубусы с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, 17 мобильных телефонов", - указано в сообщении.

Фото: изъятое у сотрудника СИЗО

Правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

"Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 998 тысяч гривен. За сбыт наркотиков злоумышленнику может грозить наказание от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - информируют в Нацполиции.

Напомним, в начале сентября в Киеве за торговлю наркотиками задержали сотрудника полиции. В ходе обысков у него нашли наградной пистолет бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как писало РБК-Украина, в июне в Павлограде Днепропетровской области расформировали полицейский участок из-за торговли правоохранителями наркотиками.

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