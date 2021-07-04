Опередит Безоса. Основатель компании Virgin Galactic 11 июля отправится в космос

Запуск должен состояться из космопорта "Америка" в Нью-Мексико не ранее 16:00 по киевскому времени. Кораблем будут управлять опытные пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Также на борту космолета будут находиться главная инструктор астронавтов Бет Мозес, главный инженер Колин Беннетт и вице-президент по государственным делам и исследованиям Сириша Банлда.

Задачей экипажа корабля будет оценка готовности салона аппарата к приему туристов и ученых. Только один пассажир корабля имеет опыт космических полетов - Бет Мозес, которая совершила суборбитальный полет в феврале 2019-го года.

Если все пойдет по плану и корабль Unity 22 совершит свой суборбитальный полет, то Брэнсон опередит своего конкурента - основателя Amazon Джеффа Безоса, который также в ближайшее время должен отправиться в космический полет.