Випередить Безоса. Засновник компанії Virgin Galactic 11 липня відправиться у космос

Запуск повинен відбутися з космопорту "Америка" у Нью-Мексико не раніше за 16:00 за київським часом. Кораблем керуватимуть досвідчені пілоти Дейв Маккей та Майкл Масуччі.

Також на борту космольоту перебуватимуть головна інструкторка астронавтів Бет Мозес, головний інженер Колін Беннетт та віце-президентка з державних справ та досліджень Сіріша Банлда.

Завданням екіпажу корабля буде оцінка готовності салону апарату до приймання туристів та науковців. Лише один пасажир корабля має досвід космічних польотів - Бет Мозес, яка здійснила суборбітальний політ у лютому 2019-го року.

Якщо все піде за планом і корабель Unity 22 здійснить свій суборбітальний політ, то Бренсон випередить свого конкурента - засновника Amazon Джеффа Безоса, який також найближчим часом повинен відправитися у космічний політ.