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Випередить Безоса. Засновник компанії Virgin Galactic 11 липня відправиться у космос

Автор: Дмитро Левицький

Наступної неділі, 11 липня, має відбутися старт суборбітального корабля Unity 22 компанії Virgin Galactic. На його борту, зокрема, перебуватиме засновник Virgin Galactic сер Річард Бренсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Virgin Galactic.

Запуск повинен відбутися з космопорту "Америка" у Нью-Мексико не раніше за 16:00 за київським часом. Кораблем керуватимуть досвідчені пілоти Дейв Маккей та Майкл Масуччі.

Також на борту космольоту перебуватимуть головна інструкторка астронавтів Бет Мозес, головний інженер Колін Беннетт та віце-президентка з державних справ та досліджень Сіріша Банлда.

Завданням екіпажу корабля буде оцінка готовності салону апарату до приймання туристів та науковців. Лише один пасажир корабля має досвід космічних польотів - Бет Мозес, яка здійснила суборбітальний політ у лютому 2019-го року.

Якщо все піде за планом і корабель Unity 22 здійснить свій суборбітальний політ, то Бренсон випередить свого конкурента - засновника Amazon Джеффа Безоса, який також найближчим часом повинен відправитися у космічний політ.

Нагадаємо, разом з Безосом на борту корабля New Shepard полетять ще троє пасажирів, зокрема, його брат та 82-річна Уоллі Фанк, яка мала полетіти в космос ще у 1960-х роках.

Очікувалося, що Безос стане першим з космічних мільярдерів, хто здійснить космічний політ на своєму кораблі.

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