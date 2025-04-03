"Операцію завершено": Трамп зробив першу заяву після запровадження нових тарифів

Трамп вважає, що нові тарифи, запроваджені ним на увесь імпорт до Америки, матимуть користь для економіки США та сприятимуть її процвітанню.

"Операцію завершено! Хворий живий, одужує. Прогноз такий, що пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим та стійкішим, ніж будь-коли. Зробимо Америку знову великою!!!" - написав президент США.

А тим часом мита Трампа вже обвалили світові ринки, піднявши золото до рекордного максимуму. Фондові індекси різко знизилися 3 квітня, а безпечні активи, такі як надійні облігації та золото, подорожчали. Інвестори побоюються, що нові мита США загострять торгівельну війну, яка загрожує глобальною рецесією.

За пів доби після оголошення тарифів, ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq на Волл-стріт впали на 3,4% і 3,9% відповідно, а долар США втратив 2% вартості.

Інвестори відмовляються від долара після того, як Трамп оголосив про жорсткіші, ніж очікувалося, мита для торгових партнерів США. У підсумку євро зріс більш ніж на 2% проти долара в четвер, 3 квітня, досягнувши найкращих показників за понад дев’ять років.

Нові тарифи Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%. Виняток зроблено для Канади та Мексики, митна політика щодо яких регулюється окремо.