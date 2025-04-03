"Операция завершена": Трамп сделал первое заявление после введения новых тарифов

Трамп считает, что новые тарифы, введенные им на весь импорт в Америку, будут иметь пользу для экономики США и способствовать ее процветанию.

"Операция завершена! Больной жив, выздоравливает. Прогноз таков, что пациент будет намного сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо. Сделаем Америку снова великой!!!" - написал президент США.

А тем временем пошлины Трампа уже обвалили мировые рынки, подняв золото до рекордного максимума. Фондовые индексы резко снизились 3 апреля, а безопасные активы, такие как надежные облигации и золото, подорожали. Инвесторы опасаются, что новые пошлины США обострят торговую войну, которая грозит глобальной рецессией.

За полсуток после объявления тарифов, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq на Уолл-стрит упали на 3,4% и 3,9% соответственно, а доллар США потерял 2% стоимости.

Инвесторы отказываются от доллара после того, как Трамп объявил о более жестких, чем ожидалось, пошлинах для торговых партнеров США. В итоге евро вырос более чем на 2% против доллара в четверг, 3 апреля, достигнув лучших показателей за более чем девять лет.

Новые тарифы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика в отношении которых регулируется отдельно.