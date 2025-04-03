"Операция завершена": Трамп сделал первое заявление после введения новых тарифов

Американские и европейские рынки не могут оправиться от потрясений, вызванных новыми торговыми пошлинами США, и опасаются экономического кризиса. Однако президент Дональд Трамп сохраняет оптимизм относительно влияния введенных тарифов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в его социальной сети Truth Social.
Трамп считает, что новые тарифы, введенные им на весь импорт в Америку, будут иметь пользу для экономики США и способствовать ее процветанию.
"Операция завершена! Больной жив, выздоравливает. Прогноз таков, что пациент будет намного сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо. Сделаем Америку снова великой!!!" - написал президент США.
А тем временем пошлины Трампа уже обвалили мировые рынки, подняв золото до рекордного максимума. Фондовые индексы резко снизились 3 апреля, а безопасные активы, такие как надежные облигации и золото, подорожали. Инвесторы опасаются, что новые пошлины США обострят торговую войну, которая грозит глобальной рецессией.
За полсуток после объявления тарифов, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq на Уолл-стрит упали на 3,4% и 3,9% соответственно, а доллар США потерял 2% стоимости.
Инвесторы отказываются от доллара после того, как Трамп объявил о более жестких, чем ожидалось, пошлинах для торговых партнеров США. В итоге евро вырос более чем на 2% против доллара в четверг, 3 апреля, достигнув лучших показателей за более чем девять лет.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.
Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика в отношении которых регулируется отдельно.
Кроме этого, Трамп подписал еще один указ, которым ввел в США режим чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса.
Многие страны уже отреагировали на новые тарифы президента США Дональда Трампа. ЕС и Китай осудили их, назвав разрушительными для мировой экономики и пообещав ответные меры, а Великобритания выразила обеспокоенность, предупреждая о возможном экономическом кризисе.
Больше подробностей - в новом материале РБК-Украина "Экономическая "катастрофа". Как торговая война Трампа бьет по мировым рынкам".
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