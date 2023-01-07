Операції ЗСУ на Кінбурнській косі та ворожі штурми Соледара: нові карти боїв

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської області - сході Харківської області

Українські та російські війська 6 січня продовжили наступальні операції в районі Сватового. За повідомленням Генштабу ЗСУ, війська РФ провели обмежену наземну атаку в районі Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового). Російський "воєнкор" стверджував, що і російські, і українські війська ведуть позиційні бої на Сватівському напрямку і що ЗСУ безуспішно атакували російські позиції в районі Куземівки (13 км на північний захід від Сватового). Російські військові блогери також зазначили, що підрозділи Західного військового округу, зокрема, 27-а окрема мотострілецька бригада 1-ї гвардійської танкової армії та 3-я мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії, діють поблизу Сватового.

Також 6 січня російські та українські війська продовжили наступальні операції у районі Кремінної. Як заявили в Генштабі ЗСУ, українські війська відбивали атаки окупантів у районі Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної) та Площанки (16 км на північний захід від Кремінної). Російський блогер повідомив, що під Макіївкою ведуть бої частини 752-го гвардійського мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. Інший російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ зробили кілька безуспішних контратак, щоб повернути втрачені позиції вздовж річки Балка-Журавка, яка протікає між Площанкою та Кремінною. У Міноборони РФ заявило про активність українських диверсійно-розвідувальних груп на південний захід від Кремінної між Срібною та Григорівкою.. Російські джерела продовжували стверджувати, що війська РФ ведуть бої за Білогорівку (10 км на південь від Кремінної).

Ситуація на Донбасі

Російські джерела стверджували, що 6 січня війська РФ просунулися у Соледарі. Декілька блогерів повідомили, що сили групи "Вагнера" штурмували Бахмутське (10 км на північний схід від Бахмута і трохи південніше Соледара) в ніч з 5 на 6 січня і прорвалися до центру Соледара. Один "воєнкор" опублікував кадри з "вагнерівцем", нібито в центрі Соледара, хоча найманець каже, що ще зарано говорити про те, що вони повністю захопили Соледар. Один блогер стверджував, що війська РФ просунулися до Краснопілля, за 4 км на північний захід від Соледара, і що в результаті українське угруповання в Бахмуті перебуває під загрозою оточення. В ISW зазначили, що ще не виявили візуальної інформації, яка б підтверджувала ці заяви Росії.

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особливо підкреслив, що відповідальність за ці заявлені успіхи несуть виключно "вагнерівці", але обговорення повного захоплення Соледара передчасно. Пригожин продовжує позиціонувати себе та сили групи "Вагнера" як єдиних дійових осіб, відповідальних за успіхи в районі Бахмута, як раніше зазначав ISW.

Українські війська 6 січня продовжували обороняти позиції на північний схід та південь від Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що військові відбили атаки росіян на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу м. Спірне (30 км на північний схід), Соледар, Красна Гора (5 км на північ); та на південь від Бахмута біля Кліщіївки (7 км на південний захід) та Курдюмівки (13 км на південний захід). У Держприкордонслужбі України відзначили, що українські сили нейтралізували російську точку пуску гранат на Бахмутському напрямку, щоб запобігти підготовці до чергової російської контратаки в цьому районі. Російські "воєнкори" продовжували обговорювати бойові дії на південь і на північний схід від Бахмута.

Російські війська 6 січня продовжили наступальні операції на західній околиці Донецька. Як поінформували у Генштабі ЗСУ, окупанти атакували райони Первомайське (на північно-західній околиці Донецька), Мар'їнки та Побєди (на південно-західній околиці Донецька). Російський "воєнкор" також повідомив про бої на північний захід від Донецька в районі Невельського та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки. "ДНРівці" опублікували графічні відеозаписи, як повідомляється, наслідків нападу 5-ї бригади "ДНР" на українське угруповання у Мар'їнці. "Воєнкори" розширили кадри, щоб відзначити інтенсивність операцій у Мар'їнці.

Війська РФ 6 січня не завдавали заявлених чи підтверджених наземних ударів у західній частині Донецької та східної Запорізької областях та продовжували планові обстріли вздовж лінії зіткнення у цьому районі. У Міноборони РФ наголосили на своєму використанні термобаричних артилерійських систем у західній частині Донецької області, вказавши, що російські сили можуть використовувати це озброєння військового округу для визначення пріоритетів операцій у цьому районі.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що 6 січня ЗСУ проводили операції на Кінбурнській косі в Миколаївській області та утримували позиції на острові на річці Дніпро у Херсонській області. Російський "воєнкор" заявив, що українські сили наразі проводять розвідувальні заходи в районі Кінбурнської коси. Інший російський блогер розповсюдив кадри від 6 січня, на яких, як повідомляється, підрозділи російського спецназу ведуть вогонь за позиціями ЗСУ на острові Великий Потьомкінський на південний захід від міста Херсон у дельті річки Дніпро. Російські джерела стверджували, що 5 січня російські сили тримають позиції на острові. Російські джерела використовували кадри, опубліковані 5 січня, щоб стверджувати, що війська РФ захопили острів, проте пізніша геолокація кадрів показує, що росіяни насправді діяли на південь від острова Великий Потьомкінський на правому березі річки Конка біля Кардашинки Херсонської області (9 км на південь від міста Херсона).

ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських позиціях у тилових районах півдня України. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 5 січня українські війська завдали удару по російських військах у Гаврилівці Другій Херсонської області, серйозно поранивши 100 російських військовослужбовців. Російські блогери 6 січня заявили, що українські сили обстріляли Олешки та Каховку на Херсонщині, а також Токмак та Дорожнянку у Запорізькій області. Місцевий херсонський Телеграм-канал 6 січня розповсюдив повідомлення про те, що жителі чули вибухи на околицях Раденська Херсонської області. Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галицина повідомила 6 січня, що жителі чули 11 вибухів у Бердянську Запорізької області.

Російські війська продовжували планові артилерійські удари на захід від Гуляйполя, на правому березі Дніпра у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Українські джерела повідомили, що війська РФ завдали ударів по Херсону, Бериславу, Нікополю та Очакову.