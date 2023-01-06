На Бахмутському напрямку артилеристи відпрацювали по позиції снайпера, - ДПСУ
Фото: на Бахмутському напрямку артилеристи відпрацювали по позиції снайпера (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
На Бахмутському напрямку аеророзвідка вирахувала позицію снайперу. По ньому відпрацювали наші артилеристи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
"Аеророзвідка ДПСУ визначила зміни на місцевості, характерні для снайперських позицій, а згодом виявила й самого стрільця. Координати цілі наші бійці передали артилеристам, які вдарили по місцю його перебування", - пише пресслужба ДПСУ.
Після спостереження за позицією ворога - активності снайпера не відмічено.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші прикордонники завдали серйозних втрат росіянам на Бахмутському напрямку під час спроби штурму ворога.
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