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В ОП попередили, що росіяни готуються до нового наступу

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Україна, П'ятниця 06 січня 2023 21:53
В ОП попередили, що росіяни готуються до нового наступу Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російські війська концентрують угрупування задля проведення наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, уряд щотижня проводить наради як з іноземними партнерами так і безпосередньо з військовими.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб ви як наші друзі та партнери не лише знали, що відбувається на полі бою, на лінії фронту. Важливо, щоб ви отримували оновлену інформацію щодо наших потреб і наших планів, наступних операцій. І ми продовжуватимемо цю роботу", - зазначив Єрмак.

В ОП зазначили, что наразі росіяни почали концентрувати угруповання задля проведення наступальних дій. У зв’язку з цим проводяться постійні наради щодо забезпечення технікою та боєприпасами українських військових.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США розглядають можливість підготовки українських військових на своїй території. Зокрема йдеться про навчання на системах протиракетної оборони Patriot.

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