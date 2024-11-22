"Операції "Німеччина". Бундесвер готує війська до потенційної війни з РФ

За інформацією видання, Збройні сили Німеччини почали активно впроваджувати в життя стратегічний документ під назвою "План операції "Німеччина".

Документ обсягом близько 1000 сторінок містить детальні інструкції на випадок військових дій. У ньому перераховані об'єкти інфраструктури, що підлягають особливому захисту, а також прописані дії в умовах оборони і кризи. У разі напруженості на східному фланзі НАТО Німеччина стане ключовим центром для перекидання військ, військової техніки, продовольства і медикаментів.

Особливу увагу приділено ролі бізнесу. На зустрічі в Гамбурзі підполковник Йорн Плішке рекомендував компаніям навчати співробітників навичкам, які можуть бути корисними в кризовій ситуації, наприклад, управління вантажівками.

"70% водіїв вантажівок у Німеччині - східноєвропейці. У разі війни їх може просто не виявитися в країні", - зазначив Плішке.

Бундесвер також закликає компанії розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, включно із забезпеченням автономного енергопостачання, наприклад, через дизельні генератори. У Гамбурзі вже проведено переговори з представниками торгівлі, промисловості та сільського господарства. Подібні заходи організовуються по всій країні.

Небезпеки зростають: кібератаки, шпигунство та саботаж

Підполковник Плішке підкреслив, що загроза стає реальною вже зараз. Він згадав випадки шпигунства, польоти безпілотників, виявлення схованок зі зброєю, а також спроби саботажу і кібератак.

"Росія активно готується до війни і може бути готовою до нових нападів через 4-5 років", - заявив він із посиланням на дані спецслужб.

У відповідь на зростаючі ризики сенат Гамбурга посилив антикризове управління і цивільну оборону, створивши 40 додаткових постів. Також було введено в дію третю роту внутрішньої безпеки, що складається з добровольців.

Навчання та плани на майбутнє

У Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних і військових сил - "Червоний шторм Альфа", спрямовані на захист портової інфраструктури від саботажу. У майбутньому заплановані більш масштабні навчання "Червоний шторм Браво", які охоплять транспортний і логістичний сектори.

Плани бундесверу зустріли підтримку як серед політиків, так і в бізнесі. Керівництво Торгової палати Гамбурга зазначило, що стійкість економіки відіграє найважливішу роль для цивільної та військової оборони країни.