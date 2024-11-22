"Операції "Німеччина". Бундесвер готує війська до потенційної війни з РФ

У Німеччині стартувала масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією, який, як стверджують експерти, може справити на країну більш значний вплив, ніж війна в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За інформацією видання, Збройні сили Німеччини почали активно впроваджувати в життя стратегічний документ під назвою "План операції "Німеччина".
Документ обсягом близько 1000 сторінок містить детальні інструкції на випадок військових дій. У ньому перераховані об'єкти інфраструктури, що підлягають особливому захисту, а також прописані дії в умовах оборони і кризи. У разі напруженості на східному фланзі НАТО Німеччина стане ключовим центром для перекидання військ, військової техніки, продовольства і медикаментів.
Особливу увагу приділено ролі бізнесу. На зустрічі в Гамбурзі підполковник Йорн Плішке рекомендував компаніям навчати співробітників навичкам, які можуть бути корисними в кризовій ситуації, наприклад, управління вантажівками.
"70% водіїв вантажівок у Німеччині - східноєвропейці. У разі війни їх може просто не виявитися в країні", - зазначив Плішке.
Бундесвер також закликає компанії розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, включно із забезпеченням автономного енергопостачання, наприклад, через дизельні генератори. У Гамбурзі вже проведено переговори з представниками торгівлі, промисловості та сільського господарства. Подібні заходи організовуються по всій країні.
Підполковник Плішке підкреслив, що загроза стає реальною вже зараз. Він згадав випадки шпигунства, польоти безпілотників, виявлення схованок зі зброєю, а також спроби саботажу і кібератак.
"Росія активно готується до війни і може бути готовою до нових нападів через 4-5 років", - заявив він із посиланням на дані спецслужб.
У відповідь на зростаючі ризики сенат Гамбурга посилив антикризове управління і цивільну оборону, створивши 40 додаткових постів. Також було введено в дію третю роту внутрішньої безпеки, що складається з добровольців.
У Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних і військових сил - "Червоний шторм Альфа", спрямовані на захист портової інфраструктури від саботажу. У майбутньому заплановані більш масштабні навчання "Червоний шторм Браво", які охоплять транспортний і логістичний сектори.
Плани бундесверу зустріли підтримку як серед політиків, так і в бізнесі. Керівництво Торгової палати Гамбурга зазначило, що стійкість економіки відіграє найважливішу роль для цивільної та військової оборони країни.
На початку вересня в німецькому Кельн-Вані правоохоронці розпочали розслідування можливої диверсії на базі НАТО, яка відіграє ключову роль у логістиці, включаючи підтримку України. Ця база використовується, зокрема, для відправлення українських військових, які завершили навчання, із Кельну до Польщі.
Після повідомлень про такі інциденти у Бундестазі висловили підозри, що за ними може стояти Росія.
Водночас у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін може відповісти на рішення партнерів України надати дозвіл на удари російською територією далекобійними озброєннями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.