Менше (31%) згадали "вибори" президента Росії, стільки ж - розстріл мешканців Росії в "Крокус Сіті Хол" у Москві (31%), а також спробу удару ракетою, яку на Росії називають "Орешником", по українському місту Дніпро (30%).

Також називали вибори президента США (21%), зростання процентної ставки, зростання цін, тарифів ЖКГ, курсу долара (21%), атаки безпілотників на територію Росії (18%).

Опитування "Левада-центру" проведено з 12 по 18 грудня 2024 року серед 1624 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, зайнявши близько 1 тисячі квадратних кілометрів. Потім російська армія за допомогою військ КНДР змогла відбити частину території.