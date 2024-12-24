UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Операція ЗСУ в Курській області стала для жителів Росії найважливішою подією 2024 року

Фото: Операція ЗСУ в Курській області очолила рейтинг найважливіших подій для жителів Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Операція Збройних сил України в Курській області стала головною подією для жителів Росії у 2024 році. Її обрали 35% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Менше (31%) згадали "вибори" президента Росії, стільки ж - розстріл мешканців Росії в "Крокус Сіті Хол" у Москві (31%), а також спробу удару ракетою, яку на Росії називають "Орешником", по українському місту Дніпро (30%).

Також називали вибори президента США (21%), зростання процентної ставки, зростання цін, тарифів ЖКГ, курсу долара (21%), атаки безпілотників на територію Росії (18%).

Опитування "Левада-центру" проведено з 12 по 18 грудня 2024 року серед 1624 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, зайнявши близько 1 тисячі квадратних кілометрів. Потім російська армія за допомогою військ КНДР змогла відбити частину території.

 

За даними центру Разумкова, більшість українців (58%) підтримали операцію ЗСУ. Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не тільки на території України, а й Росії. Ставилися до цього негативно 20% опитаних, 7% - байдуже, і 16% не визначилися.

За даними "Левада-центру", операція ЗСУ в Курській області стала головною подією для жителів Росії в серпні 2024 року. Так заявили 40% респондентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні