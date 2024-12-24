Меньше (31%) упомянули "выборы" президента России, столько же - расстрел жителей России в "Крокус Сити Холл" в Москве (31%), а также попытку удара ракетой, который на России называют "Орешником", по украинскому городу Днепр (30%).

Также называли выборы президента США (21%), рост процентной ставки, рост цен, тарифов ЖКХ, курса доллара (21%), атаки беспилотников на территорию России (18%).

Опрос "Левада-центра" проведен с 12 по 18 декабря 2024 года среди 1624 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа, заняв около 1 тысячи квадратных километров. Затем российская армия с помощью войск КНДР смогла отбить часть территории.