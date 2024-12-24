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Операция ВСУ в Курской области стала для жителей России важнейшим событием 2024 года

Фото: Операция ВСУ в Курской области возглавила рейтинг важнейших событий для жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области стала главным событием для жителей России в 2024 году. Ее выбрали 35% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Меньше (31%) упомянули "выборы" президента России, столько же - расстрел жителей России в "Крокус Сити Холл" в Москве (31%), а также попытку удара ракетой, который на России называют "Орешником", по украинскому городу Днепр (30%).

Также называли выборы президента США (21%), рост процентной ставки, рост цен, тарифов ЖКХ, курса доллара (21%), атаки беспилотников на территорию России (18%).

Опрос "Левада-центра" проведен с 12 по 18 декабря 2024 года среди 1624 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа, заняв около 1 тысячи квадратных километров. Затем российская армия с помощью войск КНДР смогла отбить часть территории.

По данным центра Разумкова, большинство украинцев (58%) поддержали операцию ВСУ. Респондентов спрашивали, как они относятся к тому, что украинские войска ведут боевые действия не только на территории Украины, но и России. Отнеслись к этому отрицательно 20% опрошенных, 7% - безразлично, и 16% не определились.

По данным "Левада-центра", операция ВСУ в Курской области стала главным событием для жителей России в августе 2024 года. Так заявили 40% респондентов.

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