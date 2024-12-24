Операція ЗСУ в Курській області стала для жителів Росії найважливішою подією 2024 року
Операція Збройних сил України в Курській області стала головною подією для жителів Росії у 2024 році. Її обрали 35% респондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".
Менше (31%) згадали "вибори" президента Росії, стільки ж - розстріл мешканців Росії в "Крокус Сіті Хол" у Москві (31%), а також спробу удару ракетою, яку на Росії називають "Орешником", по українському місту Дніпро (30%).
Також називали вибори президента США (21%), зростання процентної ставки, зростання цін, тарифів ЖКГ, курсу долара (21%), атаки безпілотників на територію Росії (18%).
Опитування "Левада-центру" проведено з 12 по 18 грудня 2024 року серед 1624 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.
Нагадаємо, Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, зайнявши близько 1 тисячі квадратних кілометрів. Потім російська армія за допомогою військ КНДР змогла відбити частину території.
За даними центру Разумкова, більшість українців (58%) підтримали операцію ЗСУ. Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не тільки на території України, а й Росії. Ставилися до цього негативно 20% опитаних, 7% - байдуже, і 16% не визначилися.
За даними "Левада-центру", операція ЗСУ в Курській області стала головною подією для жителів Росії в серпні 2024 року. Так заявили 40% респондентів.