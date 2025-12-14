Операція ЗСУ в Купʼянську планувалася і тривала з осені, - Трегубов

"Якщо брати з етапом планування, то операція почалася з осені", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що росіяни й зараз намагаються зробити у Куп'янську щось, щоб виправдали брехливі заяви російського диктатора Володимира Путіна про "взяття міста".

"Вони зараз у складній ситуації з політичної точки зору, оскільки очільник РФ зробив заяву, а президент України цю заяву спростував не лише словами, а й візуально та фізично. І тепер росіянам треба показати світові, що їм взагалі можна довіряти після такого блефу", - додав речник.