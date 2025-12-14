UA

Операція ЗСУ в Купʼянську планувалася і тривала з осені, - Трегубов

Фото: операція ЗСУ в Купʼянську планувалася і тривала з осені (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Операція Сил оборони України в Купʼянську Харківської області планувалася і тривала з осені.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Якщо брати з етапом планування, то операція почалася з осені", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що росіяни й зараз намагаються зробити у Куп'янську щось, щоб виправдали брехливі заяви російського диктатора Володимира Путіна про "взяття міста".

"Вони зараз у складній ситуації з політичної точки зору, оскільки очільник РФ зробив заяву, а президент України цю заяву спростував не лише словами, а й візуально та фізично. І тепер росіянам треба показати світові, що їм взагалі можна довіряти після такого блефу", - додав речник.

Операція ЗСУ у Куп'янську

Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами російського диктатора Володимира Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.

Щонайменше 200 росіян виявилися заблокованими в Куп'янську, українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.

На тлі цих новин 12 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок.

Також українські військові у Куп'янську знищили газову трубу, через яку російські окупанти намагалися просочуватися до міста. Таким чином, шлях росіянам до міста перекрито.

Збройні сили УкраїниКуп'янськВійна в Україні