ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Операція ЗСУ в Купʼянську планувалася і тривала з осені, - Трегубов

Куп‘янськ, Харківська область, Неділя 14 грудня 2025 11:39
UA EN RU
Операція ЗСУ в Купʼянську планувалася і тривала з осені, - Трегубов Фото: операція ЗСУ в Купʼянську планувалася і тривала з осені (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Операція Сил оборони України в Купʼянську Харківської області планувалася і тривала з осені.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Якщо брати з етапом планування, то операція почалася з осені", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що росіяни й зараз намагаються зробити у Куп'янську щось, щоб виправдали брехливі заяви російського диктатора Володимира Путіна про "взяття міста".

"Вони зараз у складній ситуації з політичної точки зору, оскільки очільник РФ зробив заяву, а президент України цю заяву спростував не лише словами, а й візуально та фізично. І тепер росіянам треба показати світові, що їм взагалі можна довіряти після такого блефу", - додав речник.

Операція ЗСУ у Куп'янську

Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами російського диктатора Володимира Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.

Щонайменше 200 росіян виявилися заблокованими в Куп'янську, українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.

На тлі цих новин 12 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок.

Також українські військові у Куп'янську знищили газову трубу, через яку російські окупанти намагалися просочуватися до міста. Таким чином, шлях росіянам до міста перекрито.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Куп'янськ Війна в Україні
Новини
У Києві випав перший сніг: як виглядає засніжена столиця
У Києві випав перший сніг: як виглядає засніжена столиця
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі