Операція ЗСУ в Купʼянську планувалася і тривала з осені, - Трегубов

Фото: операція ЗСУ в Купʼянську планувалася і тривала з осені (Getty Images)

Операція Сил оборони України в Купʼянську Харківської області планувалася і тривала з осені.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Якщо брати з етапом планування, то операція почалася з осені", - сказав Трегубов. Він зазначив, що росіяни й зараз намагаються зробити у Куп'янську щось, щоб виправдали брехливі заяви російського диктатора Володимира Путіна про "взяття міста". "Вони зараз у складній ситуації з політичної точки зору, оскільки очільник РФ зробив заяву, а президент України цю заяву спростував не лише словами, а й візуально та фізично. І тепер росіянам треба показати світові, що їм взагалі можна довіряти після такого блефу", - додав речник.