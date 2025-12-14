Операция ВСУ в Купянске планировалась и длилась с осени, - Трегубов

Фото: операция ВСУ в Купянске планировалась и длилась с осени (Getty Images)

Операция Сил обороны Украины в Купянске Харьковской области планировалась и длилась с осени.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Если брать с этапом планирования, то операция началась с осени", - сказал Трегубов. Он отметил, что россияне и сейчас пытаются сделать в Купянске что-то, чтобы оправдали лживые заявления российского диктатора Владимира Путина о "взятии города". "Они сейчас в сложной ситуации с политической точки зрения, поскольку глава РФ сделал заявление, а президент Украины это заявление опроверг не только словами, но и визуально и физически. И теперь россиянам надо показать миру, что им вообще можно доверять после такого блефа", - добавил спикер.