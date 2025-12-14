ua en ru
Операция ВСУ в Купянске планировалась и длилась с осени, - Трегубов

Купянск, Харьковская область, Воскресенье 14 декабря 2025 11:39
Операция ВСУ в Купянске планировалась и длилась с осени, - Трегубов Фото: операция ВСУ в Купянске планировалась и длилась с осени (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Операция Сил обороны Украины в Купянске Харьковской области планировалась и длилась с осени.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Если брать с этапом планирования, то операция началась с осени", - сказал Трегубов.

Он отметил, что россияне и сейчас пытаются сделать в Купянске что-то, чтобы оправдали лживые заявления российского диктатора Владимира Путина о "взятии города".

"Они сейчас в сложной ситуации с политической точки зрения, поскольку глава РФ сделал заявление, а президент Украины это заявление опроверг не только словами, но и визуально и физически. И теперь россиянам надо показать миру, что им вообще можно доверять после такого блефа", - добавил спикер.

Операция ВСУ в Купянске

Напомним, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.

По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

На фоне этих новостей 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление.

Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.

