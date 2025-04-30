Операція "Янукович": Як Росія хотіла повернути президента-втікача перед вторгненням

Водночас із підготовкою військового вторгнення Росія реалізовувала й політичний сценарій - із поверненням до влади Віктора Януковича.

За його словами, Янукович перебував у Білорусі, а в Києві розпочали судовий процес щодо можливого визнання його легітимним президентом.

"Суд почав розгляд цього питання і пішов до нарадчої кімнати. Це означало, що в будь-який момент суддя може поновити судове засідання і сказати, що Янукович є дійсно наразі легітимним президентом", - наголосив Павленко.

Так Росія могла використати цю ситуацію для демонстрації світу, що в Україні нібито відбувся "переворот", і виправдати свою агресію спробою "відновити законну владу".

Крім того, за словами Павленка, Москва сподівалася, що керівництво України втече з країни.

Президенту Володимиру Зеленському телефонували з закликами залишити Київ.

"До речі, не можна виключати, що росіяни самі ж провели таку операцію: зв'язались з кимось з західних керівників і сказали "дайте йому прихисток, евакуюйте, бо ми не хочемо його вбивати" чи щось на кшталт цього", - припустив генерал-майор.