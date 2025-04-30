Операция "Янукович": Как Россия хотела вернуть беглого президента перед вторжением

Одновременно с подготовкой военного вторжения Россия реализовывала и политический сценарий - с возвращением к власти Виктора Януковича.

По его словам, Янукович находился в Беларуси, а в Киеве начали судебный процесс относительно возможного признания его легитимным президентом.

"Суд начал рассмотрение этого вопроса и ушел в совещательную комнату. Это означало, что в любой момент судья может возобновить судебное заседание и сказать, что Янукович действительно сейчас является легитимным президентом", - подчеркнул Павленко.

Так Россия могла использовать эту ситуацию для демонстрации миру, что в Украине якобы произошел "переворот", и оправдать свою агрессию попыткой "восстановить законную власть".

Кроме того, по словам Павленко, Москва надеялась, что руководство Украины сбежит из страны.

Президенту Владимиру Зеленскому звонили с призывами покинуть Киев.

"Кстати, нельзя исключать, что россияне сами же провели такую операцию: связались с кем-то из западных руководителей и сказали "дайте ему убежище, эвакуируйте, потому что мы не хотим его убивать" или что-то вроде этого", - предположил генерал-майор.