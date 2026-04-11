Операція втручання: Кремль кинув спецслужби на допомогу Орбану, - The Insider

20:30 11.04.2026 Сб
2 хв
Які методи використовує ГРУ та як фейкові клони західних ЗМІ допомагають Орбану?
aimg Сергій Козачук
Фото: Путін кинув спецслужби на допомогу Орбану (Getty Images)

Напередодні парламентських виборів в Угорщині Росія розгорнула масштабну кампанію з дезінформації, щоб підтримати чинного прем’єра Віктора Орбана та дискредитувати опозицію.

Механізми пропаганди та роль АП РФ

Як пише вилання, після ліквідації структур Євгена Пригожина управління дезінформацією перейшло до Адміністрації російського диктатора під контроль Сергія Кирієнка. Головним підрядником виступає компанія "Структура" Іллі Гамбашидзе.

Основними методами стали тактика "Доппельгангер" (створення фейкових клонів відомих західних ЗМІ) та поширення вірусних мемів.

В Угорщині зафіксовано роботу мережі ботів "Матрьошка", яка від імені видань DW, Euronews та Kyiv Independent поширює фейки про замахи на Орбана та "агресію" з боку України.

Використання ШІ та атак на опозицію

У соцмережах TikTok та Facebook виявлено численні відео, згенеровані штучним інтелектом. У них угорців лякають мобілізацією для війни за Україну в разі перемоги опозиційної партії "Тиса" та її лідера Петера Мадьяра.

Також зафіксовано спроби дискредитації критиків Орбана. Зокрема, проти пастора Габора Іваньї було запущено кампанію з фальшивими звинуваченнями, яку розповсюджували через спеціально створені сайти-одноденки.

Фото: використання фейків та атак на опозицію (ілюстрації The Insider)

Участь ГРУ та "темники" для ЗМІ

За даними розслідувачів, операціями в Будапешті керують офіцери ГРУ під дипломатичним прикриттям, зокрема Олексій Заруднєв.

Російські дипломати передають угорським проурядовим журналістам "темники", де Україна зображується як "інструмент Заходу", а Орбан - як єдиний захисник суверенітету.

Одним із ключових ретрансляторів російських наративів в Угорщині називають експерта Георга Шпеттле, чиї тези повністю збігаються з методичками російського посольства.

Вибори в Угорщині і слід Кремля

Нагадаємо, вже цієї неділі, 12 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори, на яких Віктор Орбан вперше за багато років може втратити владу. Наразі основна боротьба точиться між чинним прем'єром та лідером опозиції Петером Мадяром.

Раніше в Європарламенті заявили про серйозні загрози чесності виборчого процесу в країні через масштабне втручання РФ та використання "брудних" технологій і державного тиску.

Крім того, за даними ЗМІ, у Кремлі вже допускають поразку партії Орбана. Російське керівництво готує ґрунт, щоб у разі фіаско звинуватити в цьому саму угорську команду, заявляючи, що вони не впоралися навіть за підтримки Москви.

