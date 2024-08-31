Операція України у Курській області є законною, хоч Київ і не попереджав НАТО, - Столтенберг

Як пише агентство, в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag Столтенберг сказав: "Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні".

За його словами, НАТО не було заздалегідь поінформовано про плани України і не відігравало в них жодної ролі.

Водночас глава НАТО зазначив, що Україна ризикує, наступаючи на територію Росії, але Київ має сам вирішувати, як вести свою військову кампанію.

"Президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим російським атакам через кордон. Як і всі військові операції це пов'язано з ризиками. Але це рішення України як захищати себе", — сказав він.