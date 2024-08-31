Операція України у Курській області є законною, хоч Київ і не попереджав НАТО, - Столтенберг

Вторгнення України в Курську область Росії є законним і підпадає під право Києва на самооборону, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag Столтенберг сказав: "Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні".
За його словами, НАТО не було заздалегідь поінформовано про плани України і не відігравало в них жодної ролі.
Водночас глава НАТО зазначив, що Україна ризикує, наступаючи на територію Росії, але Київ має сам вирішувати, як вести свою військову кампанію.
"Президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим російським атакам через кордон. Як і всі військові операції це пов'язано з ризиками. Але це рішення України як захищати себе", — сказав він.
Вчора представник Великої Британції в ООН заявив, що Статут ООН не забороняє країні, яка обороняється від збройної агресії, “проєктувати силу” на територію ворога, якщо це відповідає міжнародному праву.
Нагадаємо, однією з цілей операції ЗСУ у Курській області РФ є створення буферної зони для запобігання обстрілам території України з прикордонної території РФ, адже західні партнери відмовляються давати Києву дозвіл на ураження військових цілей на території РФ наданим Заходом далекобійним озброєнням.
Разом з тим Україна посилила тиск на західних партнерів з метою отримання дозволу на такі удари.
Українська влада готується представити високопосадовцям національної безпеки США список цілей великої дальності на території Росії, які ЗСУ можуть вразити, якщо Вашингтон зніме обмеження.
Щодо причин відмови, то, за даними Politico, Вашингтон не хоче ризикувати національною безпекою США заради України, врешті-решт Сполучені Штати колись захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень на удари може звести нанівець ці зусилля.
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