Операция Украины в Курской области законна, хотя Киев и не предупреждал НАТО, - Столтенберг

Вторжение Украины в Курскую область России законно и подпадает под право Киева на самооборону, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag Столтенберг сказал: "Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву это право не заканчивается на границе".
По его словам, НАТО не был заранее информирован о планах Украины и не играл в них никакой роли.
В то же время, глава НАТО отметил, что Украина рискует, наступая на территорию России, но Киев должен сам решать, как вести свою военную кампанию.
"Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу. Как и все военные операции, это связано с рисками. Но это решение Украины как защищать себя", — сказал он.
Вчера представитель Великобритании в ООН заявил, что Устав ООН не запрещает обороняющейся от вооруженной агрессии стране "проектировать силу" на территорию врага, если это соответствует международному праву.
Напомним, одной из целей операции ВСУ в Курской области является создание буферной зоны для предотвращения обстрелов территории Украины с приграничной территории РФ, ведь западные партнеры отказываются давать Киеву разрешение на поражение военных целей на территории РФ предоставленным Западом дальнобойным вооружением.
Вместе с тем, Украина усилила давление на западных партнеров с целью получения разрешения на такие удары.
Украинские власти готовятся представить чиновникам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения.
Что касается причин отказа, то, по данным Politico, Вашингтон не хочет рисковать национальной безопасностью США ради Украины , в конце концов Соединенные Штаты когда-нибудь захотят перезагрузить отношения с Москвой, и снятие ограничений на удары может свести на нет эти усилия.
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