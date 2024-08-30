Статут ООН не забороняє Україні бити по території РФ, - Британія в ООН

Статут ООН не забороняє країні, яка обороняється від збройної агресії, “проєктувати силу” на територію ворога, якщо це відповідає міжнародному праву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичного координатора представництва Великої Британії при ООН Фергуса Екерслі, яку цитує Укрінформ .

“Прямі удари по цивільній інфраструктурі - це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву”, - сказав Екерслі.

Він наголосив, що Росія йде шляхом ескалації, нарощуючи удари по цивільному населенню України, бо впевнена, що Київ не намагатиметься усунути джерело загрози.

Представник Британії запевнив, що його країна "продовжить забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу” попри погрози з боку РФ.