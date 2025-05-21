Операція триває. Генштаб спростував заяви РФ про завершення боїв у Курській області
Заяви представників Росії щодо нібито завершення бойових дій у Курській області не відповідають дійсності. Операція ЗСУ на російській території продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають реальній обстановці", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначили, що операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курської області триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику.
Загалом, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовців, з них 25 625 осіб убитими. У полон взятий 971 ворожий воїн. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
У Генштабі додали, що українські підрозділи також продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.
Бої у Курській області
Нагадаємо, Сили оборони розпочали наступальну операцію у Курській області 6 серпня 2024 року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії.
На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 км кв. території Курської області, але росіяни пішли у наступ. РФ залучила до боїв близько 12 тисяч військових КНДР.
За даними Генштабу, з початку Курської операції ворог втратив понад 63 тисячі військовослужбовців вбитими та пораненими. З них близько 4 тисяч - громадяни КНДР.
Наприкінці квітня 2025 року у Росії заявили про нібито "звільнення" Курської області. Але українські військові спростували цю інформацію.
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