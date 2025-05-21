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Операция продолжается. Генштаб опроверг заявления РФ о завершении боев в Курской области

Среда 21 мая 2025 18:55
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Операция продолжается. Генштаб опроверг заявления РФ о завершении боев в Курской области Фото: Генштаб опроверг заявления РФ о завершении боев в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Заявления представителей России о якобы завершении боевых действий в Курской области не соответствуют действительности. Операция ВСУ на российской территории продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют реальной обстановке", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается. Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику.

Операция продолжается. Генштаб опроверг заявления РФ о завершении боев в Курской области

В общем, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25 625 человек убитыми. В плен взят 971 вражеский воин. Уничтожено или повреждено 5664 единиц вооружения и военной техники врага.

В Генштабе добавили, что украинские подразделения также продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области РФ.

Бои в Курской области

Напомним, Силы обороны начали наступательную операцию в Курской области 6 августа 2024 года. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России.

На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км кв. территории Курской области, но россияне пошли в наступление. РФ привлекла к боям около 12 тысяч военных КНДР.

По данным Генштаба, с начала Курской операции враг потерял более 63 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Из них около 4 тысяч - граждане КНДР.

В конце апреля 2025 года в России заявили о якобы "освобождении" Курской области. Но украинские военные опровергли эту информацию.

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