Операция продолжается. Генштаб опроверг заявления РФ о завершении боев в Курской области

Заявления представителей России о якобы завершении боевых действий в Курской области не соответствуют действительности. Операция ВСУ на российской территории продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют реальной обстановке", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается. Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику.

В общем, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25 625 человек убитыми. В плен взят 971 вражеский воин. Уничтожено или повреждено 5664 единиц вооружения и военной техники врага.

В Генштабе добавили, что украинские подразделения также продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области РФ.