"Операція Сирійський відступ". У ГУР розповіли, як росіяни ретируються із Сирії

Росія почала масштабне виведення військових контингентів із Сирії. Для цього вона задіяла військово-транспортні літаки та кораблі, які організовано курсують за маршрутом "Хмеймім - Ульяновськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Для відступу з Сирійської республіки росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки", - зазначили в українському відомстві.

Ця операція РФ охоплює авіаційну та морську логістику для перевезення особового складу, техніки та обладнання.

Зокрема, як повідомляє ГУР, з авіабази Хмеймім заплановані рейси літаків Ан-124 та Іл-76МД до аеродромів “Ульяновськ”, “Чкаловський” та “Пріволжскій”.

Також зазначається, що водночас у порту Тартус росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна.

Відомо, що до операції залучені російські кораблі, серед яких суховантаж “Sparta II” і великий десантний корабель “Алєксандр Шабалін”.

У ГУР додали, що курс на Середземне море взяли також десантні кораблі “Алєксандр Отраковскій” та “Іван Ґрєн”. До їхньої підтримки приєдналися фрегати “Адмірал Ґоршков” і “Адмірал Ґоловко”.

Повідомляється, що для забезпечення відступу до Тартуса прибули кілька сотень російських спецназівців.

"Ймовірно держава-агресор розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Навіть представники так званої московської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання “терористами”, а демонструють нейтральну, навіть “милу” публічну риторику", - пояснили у ГУР.

Тим часом серед військових РФ на місцях спостерігається невдоволення командуванням, а одна з баз перебуває в облозі.

Нагадаємо, що повстанці успішно повалили багаторічним режим Башара Асада у Сирії. Наразі диктатор перебуває у Москві, яка надала йому "притулок".