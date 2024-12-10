ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Операція Сирійський відступ". У ГУР розповіли, як росіяни ретируються із Сирії

Вівторок 10 грудня 2024 11:59
UA EN RU
"Операція Сирійський відступ". У ГУР розповіли, як росіяни ретируються із Сирії Ілюстративне фото: у ГУР розповіли, як росіяни ретируються із Сирії (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Росія почала масштабне виведення військових контингентів із Сирії. Для цього вона задіяла військово-транспортні літаки та кораблі, які організовано курсують за маршрутом "Хмеймім - Ульяновськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Для відступу з Сирійської республіки росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки", - зазначили в українському відомстві.

Ця операція РФ охоплює авіаційну та морську логістику для перевезення особового складу, техніки та обладнання.

Зокрема, як повідомляє ГУР, з авіабази Хмеймім заплановані рейси літаків Ан-124 та Іл-76МД до аеродромів “Ульяновськ”, “Чкаловський” та “Пріволжскій”.

Також зазначається, що водночас у порту Тартус росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна.

Відомо, що до операції залучені російські кораблі, серед яких суховантаж “Sparta II” і великий десантний корабель “Алєксандр Шабалін”.

У ГУР додали, що курс на Середземне море взяли також десантні кораблі “Алєксандр Отраковскій” та “Іван Ґрєн”. До їхньої підтримки приєдналися фрегати “Адмірал Ґоршков” і “Адмірал Ґоловко”.

Повідомляється, що для забезпечення відступу до Тартуса прибули кілька сотень російських спецназівців.

"Ймовірно держава-агресор розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Навіть представники так званої московської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання “терористами”, а демонструють нейтральну, навіть “милу” публічну риторику", - пояснили у ГУР.

Тим часом серед військових РФ на місцях спостерігається невдоволення командуванням, а одна з баз перебуває в облозі.

Нагадаємо, що повстанці успішно повалили багаторічним режим Башара Асада у Сирії. Наразі диктатор перебуває у Москві, яка надала йому "притулок".

У Білому Домі заявили, що падіння режиму Асада показало ослаблення не тільки Росії, а також й Ірану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Сирії ГУР
NEWS
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України