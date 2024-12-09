Білий дім про падіння режиму Асада: показало ослаблення Росії та Ірану

Падіння режиму Башара Асада в Сирії показало, що позиція Росії та Ірану ослаблена. Вони не могли допомогти своєму союзнику.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю CNN заявив заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер.

Файнер зазначив, що як Москва, так і Іран були "зненацька застигнуті" подіями в Сирії, і це не просто помилка або випадковість.

"Режим Асада фактично став спільним російсько-іранським проектом у Сирії, і обидва ці партнери по спільному проекту більше не могли надавати підтримку, яка була необхідна режиму, щоб вижити, і це велика частина того, чому він більше не при владі", - додав він.

Заступник радника з національної безпеки США звернув увагу, що це вже не перша втрата для Ірану на Близькому Сході за цей рік. До цього "сильно ослабли" ХАМАС та "Хезболла", а іранські спроби завдати ударів по Ізраїлю не були успішними.

"Це не момент сили для Ірану, і якими є наслідки цього, я дозволю іншим розмірковувати, але це, відверто кажучи, результат роботи Сполучених Штатів і наших партнерів протягом останнього року, яка привела нас до цього моменту", - уточнив він.

Також Файнер підкреслив, що війна в Україні "показала, яким безпековим партнером може бути Росія для інших країн".